Haber Giriş: Kaynak: AA
Virüsü yenen 70 yaşındaki hasta taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüsle mücadele sürüyor. Hastanelerden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Tunceli'de koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavi süreci tamamlanan 70 yaşındaki kişi taburcu edildi.
Tunceli Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kovid-19 test sonucu pozitif çıkan ve Tunceli Devlet Hastanesinde tedavi gören Hüseyin Demirci'nin taburcu edildiğini bildirdi.
Sonel, "Şu ana kadar Tunceli'de 7 pozitif vakamızdan iyileşen 4 hastamız geçen hafta taburcu olmuştu. Az önce de Hüseyin Demirci (70) amcamız taburcu oldu şükür. Kalan 2 hastamızın da tedavisine devam ediliyor." bilgisini paylaştı.
"Başhekimimiz nezdinde fedakar sağlık personelimize teşekkürler." ifadesini kullanan Sonel, "Evde Kal Tunceli" mesajı verdi.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19Son Güncelleme: 15 Nisan 2020 Çarşamba 20:48
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