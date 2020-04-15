Salgına karşı en önemli çalışmalardan birini Vefa Sosyal Destek Grupları, yapıyor. Ekipler, koronavirüs tedbirlerinden dolayı evde kalan vatandaşlara yardım ulaştırmaya devam ediyor.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hulkiye annemiz, İstanbul Vefa Sosyal Destek İletişim Merkezimizi aradı. 'Beni oğluma götürün, bekler.' dedi. 'Baş üstüne' dedik. Annemiz ile Kıbrıs şehidimiz Hakan'ı buluşturduk. Şehidimizin kabri nur olsun. Hürmet ve Vefa ile..." ifadelerini kullandı.