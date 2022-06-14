Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 07:57Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
8 ilde uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Ankara merkezli 8 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için "süpürme" operasyonu düzenlendi. 50 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı.
Yaklaşık 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. 8 ilde 75 şüphelinin adresi tespit edildi.
Şüphelilere yönelik "süpürme" adı verilen eş zamanlı operasyon düzenlendi.
132 ekip ve 400 kişilik personelle gerçekleştirilen operasyona Özel Harekat polisleri ve K9 narkotik köpekleri de katıldı.
Adreslerinde bulunan 50 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 25 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Ankara Narkotik Uyuşturucu
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