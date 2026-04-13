Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor: 425 bin hap ele geçirildi

Antalya ve Alanya cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde zehir tacirlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Alanya ve Muratpaşa ilçelerinde düzenlenen iki operasyonda 425 bin sentetik ecza hap ele geçirildi, yakalanan biri doktor 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla saha araştırmaları ve analizler büyük titizlikle gerçekleştirildi, zanlılar teknik ve fiziki takiple izlendi, suç faaliyetleri tek tek kayıt altına alındı.

Bir özel muayenehane, iki eczane ve bir araçta yapılan aramalarda yakalanan şüphelilerin, "maddi menfaat karşılığında mevzuata aykırı şekilde reçete yazdıkları, anlaşmalı oldukları eczacılar aracılığıyla renkli reçeteye tabi sentetik ecza haplarını bağımlı şahıslara sattıkları ve uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları" tespit edildi.