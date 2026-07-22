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Türkiye
AA 22.07.2026 10:24

Zehir tacirlerine dağıtılacak uyuşturucular ele geçirildi

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımı yapılacağı belirlenen çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı.

Zehir tacirlerine dağıtılacak uyuşturucular ele geçirildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karşıyaka ilçesinde bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu bulundurulduğu ve "torbacı" olarak adlandırılan sokak satıcılarına dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese baskın düzenleyen ekipler, O.O'yu gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda, 11 kilo 568 gram esrar-skunk, 54 gram kokain, 49 uyuşturucu hap ve 8 gram halüsinasyona yol açan mantar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.O, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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