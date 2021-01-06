Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 17:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zehir taciri, İstanbul polisinin dikkati sayesinde yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda uygulama yapan ekipler, bir kişinin durumundan şüphelendi. Şüpheli şahsın üst aramasında 607 uyuşturucu hap ele geçirildi.
4 Ocak'ta uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu M. A.'ya üst araması yaptı.
Zanlının montunun sol üst cebinden şeffaf poşet içerisinde uyuşturucu hap bulundu.
Uyuşturucuyu Türk kahvesi paketlerine saklamışlar
Sırt çantasını inceleyen polis ekipleri, burada da ağız kısımları zımbalanmış Türk kahvesi paketlerinin içerisinde, silindir şeklinde dizilmiş ve etrafı kağıt ve bantla sarılmış 607 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Etiketler: İstanbul Uyuşturucu
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