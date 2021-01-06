Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen kaçak içki operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir iş yerinde kaçak içki satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adrese düzenlenen operasyonda 13 litre etil alkol, kaçak içkide kullanılmak üzere 17 aroma kiti, 48 etil alkol ibareli yapıştırma etiketi ile 72 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi.
Operasyonda, iş yeri sahibi gözaltına alındı.
Etiketler: Kaçak İçki Sahte Alkol
Son Haberler
- 15:25
- 17:57
- 17:57
- 17:50
- 17:44
Sıradaki Haber
Erzincan'daki Göyne Barajı'nda su seviyesi yüzde 6'ya geriledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz