İl Özel İdaresi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisi Mesut Aksaray, Göyne Barajı'nda bulunan su seviyesinin yüzde 6 oranında olduğunu ifade etti.

Aksaray, tarımsal sulamada sıkıntı yaşanabileceğine değindi:

"Barajımız tarımsal sulamada kullanılan önemli bir barajdır. Bölgedeki 30 bin dekar tarımsal arazinin su ihtiyacını karşılıyor. Yağışların sert ve kısa süreli olması sebebiyle toprağımız suyu filtre edemiyor. Bu nedenle topraklarımızda kuraklık oranı her geçen yıl artıyor. Yağış bu şekilde devam ederse 2021 yılında tarımsal sulamada sıkıntı yaşayabiliriz."

Aksaray, tarımsal suyun bilinçli tüketilmesi gerektiğine dikkat çekti.



