Van'da su ürünlerini satan bir balıkçı, kaya balığına benzettiği balon balığını fırıncı arkadaşıyla birlikte pişirdi. Pişirdikleri balon balığını yiyerek zehirlenen balıkçı ile fırıncı arkadaşı hastaneye kaldırıldı. Zehirlenen K.İ., tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Balıkçının ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.

"Zehirli balığa çıplak elle temas ettiğin zaman, elinizi de şişirir, zehirleme yapar"

Bir kişinin ölümüyle sonuçlanan balık zehirlenmesinin ardından Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde zehirli balon balığı konusunda bilgilendirilmeler yaptı.

On yıllık balıkçılık yapan Abdulkadir Temurçin, balon balığının okyanusta yetişen bir tür olduğunu söyleyerek, şunları söyledi:

"Bu Karadeniz'de çıkan bir balık değil. Karadeniz'e gelen balıkları biliyoruz zaten. Balon balığını iki yıllık, üç yıllık yapan balıkçı da olsa anlar. Ben bu işi 10 yıldır yapıyorum, görsem ayırt edeceğim. Kaya balığına biraz benzer, kolay kolay hiçbir balığa düzgün benzemez. Sudan çıktığı zaman kendini şişiriyor. Zehirli balığa çıplak elle temas ettiğin zaman, ister istemez elinizi de şişirir, zehirleme yapar."

"Başka balıklarla karışmış olabilir"

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir ise, şöyle konuştu:

"Van Gölü'nde yaşaması mümkün değil. Çünkü Van Gölü'nün tuzlu, sodalı suyunda sadece inci kefali balığı yaşamını sürdürebilir. Normalde balıkçılar da kendi tezgahlarına balon balığını getirmez. Diğer illere giderse yani tahminimizce yanlışlıkla balıklar arasına karışmış olabilir. Balon balığı zehirli olduğu için hiçbir tezgahta da bu balık bulunmaz. Son günlerde hemen hemen bütün perakende satış yerlerinde denetimler gerçekleştirdik. Balıkçıları da balon balığı konusunda uyardık."