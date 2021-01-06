Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'deki kuyumcu soygununun şüphelileri Manisa'da yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'de bir kuyumcu dükkanından 21 bilezik çalan 2 şüpheli, 50 güvenlik kamerası kaydının incelenmesi sonucu Manisa'da yakalandı.
Yaşanan olayın aydınlatılması için Balıkesir Emniyet Müdürlüğünce 3 ekip oluşturuldu. Olay yeri ve çevresindeki 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını incelemeye alan ekipler, zanlıları belirledi.
Bu kişilerin Manisa'ya kaçtığını tespit eden ekipler, şüphelileri gözaltına alıp Balıkesir'e getirdi.
3 bileziği satmışlar
Çalınan 21 bilezikten 3'ünün satıldığını belirleyen ekipler, 18'ini ise muhafazaya aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Hırsızlık
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