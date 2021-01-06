Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 16:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da 37 ev karantinaya alındı
Adıyaman'da koronavirüs vakalarının artması üzerine 37 evde karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Adıyaman kent merkezinde bazı kişilerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Farklı mahallelerdeki 37 ev karantinaya alındı.
Karantinaya uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacak.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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