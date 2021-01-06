Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de patlamamış top mermisi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Edirne'de balıkçılar, nehir kenarında patlamamış top mermisi buldu. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki top mermisi incelenmek üzere götürüldü.
Edirne'de Tunca Nehri kenarında tren köprüsü yakınlarında balık tutan vatandaşlar, solucan ararken toprakta gömülü şekilde top mermisi gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Edirne Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri ile bomba imha ekibi sevk edildi.
Polis ekipleri, patlamamış top mermisinin bulunduğu alana güvenlik şeridi çekerek inceleme yaptı. Daha sonra mermi inceleme için götürüldü.
Etiketler: Tunca Nehri
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