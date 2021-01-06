Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da zehir tacirlerine operasyon: 6 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da zehir tacirlerine düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan ve Sarıçam ilçelerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının adresinde, 1567 uyuşturucu hap, 30 gram kubar esrar, ruhsatsız tabanca ve 9 fişek ile ruhsatsız pompalı tüfek ve 6 av tüfeği fişeği ele geçirildi.
Zanlılar jandarma karakoluna götürüldü.
Etiketler: Uyuşturucu
Sıradaki Haber
Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör protestosu: 36 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz