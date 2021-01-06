Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da teröristlerin kullandığı yaşam malzemeleri ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda ele geçirilen yaşam malzemeleri imha edildi.
Şehit Uzman Jandarma Altıncı Kademeli Çavuş M. Kürşat Yılmaz-1 operasyonu kapsamında, merkeze bağlı Pınaryayla köyü yakınlarında arazi arama tarama çalışmaları başlatıldı.
Ekipler, çalışmalarda toprağa gömülü iki bidon buldu.
Bidonlar içerisinde yapılan aramada, teröristlerin kullandığı çok sayıda yaşam mazlemesi ele geçirildi.
Ele geçirilen yaşam malzemeleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda imha edildi.
Etiketler: Terör Örgütü PKK/YPG
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