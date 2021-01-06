İlçe merkezinde meydana gelen olayda Hanife Büşra Konyar, alışverişten eve dönerken, kuzeni ile birlikte yürüdüğü sırada aniden düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Konyar'ın başına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı.

Ağır yaralanan Konyar, ilk müdahalesinin ardından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakım servisinde 6 gündür tedavi gören Konyar, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hanife Büşra Konyar'ın cansız bedeni, otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Zanlı tutuklandı

Polisin geniş kapsamlı araştırması ve güvenlik kamerası görüntüleri sayesinde yakalanan katil zanlısı 29 yaşındaki Ömer Kaya ise tutuklandı.