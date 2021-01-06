Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 14:25Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı Mehmetler Mahallesi, koronavirüs vakaları ile temaslı kişi sayısının artması nedeniyle karantinaya alındı.
Yurt genelinde koronavirüs tedbirleri kapsamında bölgesel karantina uygulaması devam ediyor.
Kepsut ilçesinin kırsal Mehmetler Mahallesi, yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakaları ve temaslı kişilerin artması üzerine Kepsut İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla karantinaya alındı.
Jandarma ekipleri, kurdukları barikat ile mahalleye giriş ve çıkışları kapattı.
Etiketler: Karantina
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