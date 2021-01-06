Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Atık malzemeleri sanat eserine dönüştürdü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Atık malzemelerden maket evler yapan Birkan Söyleyici, yaptığı evlerle sergi açmayı planlıyor.
Erzincan’da yaşayan Birkan Söyleyici, kızının isteği ile en büyük hobisi olan maket ev yapımına başladı.
Söyleyici, evinin bodrumunda kurduğu küçük atölyede şu ana kadar 50 tane ev yaptığını ve bir evin yapımının 1 ila 3 ay arasında değiştiğini ifade etti.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Evleri yaparken yalnızca elindeki malzemelerin yeterliliğine göre hareket ettiğini ve hiçbir evi kağıda planlayarak yapmadığını açıklayan Söyleyici’nin kızı ise, “Bu evlere fikirler verdim. Yapıştırmasında, sprey sıkmasında, kesmesinde birçok şeyde yardım ettim” dedi.
Salgın sürecinin maket ev yapımına hız kazandırdığını kaydeden Söyleyici, atık malzemelerden yaptığı maket evlerden mahalle kurarak sergi açmayı planlıyor.
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