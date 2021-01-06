Erzincan’da yaşayan Birkan Söyleyici, kızının isteği ile en büyük hobisi olan maket ev yapımına başladı.

Söyleyici, evinin bodrumunda kurduğu küçük atölyede şu ana kadar 50 tane ev yaptığını ve bir evin yapımının 1 ila 3 ay arasında değiştiğini ifade etti.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Evleri yaparken yalnızca elindeki malzemelerin yeterliliğine göre hareket ettiğini ve hiçbir evi kağıda planlayarak yapmadığını açıklayan Söyleyici’nin kızı ise, “Bu evlere fikirler verdim. Yapıştırmasında, sprey sıkmasında, kesmesinde birçok şeyde yardım ettim” dedi.

Salgın sürecinin maket ev yapımına hız kazandırdığını kaydeden Söyleyici, atık malzemelerden yaptığı maket evlerden mahalle kurarak sergi açmayı planlıyor.