Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta zincirleme kaza: 3 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ta tır, vinç ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Halil İbrahim Kayalı yönetimindeki tır, Aydıncık-Zile kara yolu Kırkdilim köyü mevkiinde, Ergün Sesli'nin kullandığı vinç ile çarpıştı. Aslı Baştuğ idaresindeki otomobil de kaza yapan araçlara çarptı.
Zincirleme kazada, sürücü Sesli ile vinçte bulunan Hüseyin Özdemirbaş ve Ebubekir Karabıyık olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücüler yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çekerek ve Zile ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
Son Haberler
- 14:57
- 14:54
- 14:54
- 14:50
- 14:41
Sıradaki Haber
Güvensiz koruyucu maske üretenler cezalandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz