Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 13:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Otomobiliyle makas atarken metro duvarına çarptı
Bursa’da trafikte makas atarken sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, metro duvarına çaptı. Arkadan gelen otobüs de otomobile vurdu. Yaşanan o kaza kameralar tarafından kaydedildi.
Gürsu ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde dün akşam, M.A. yönetimindeki otomobil, trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.
Kısa süre sonra ise otomobil, sürücüsü M.A.’nın kontrolünden çıkıp, metro duvarına çarptı.
Kazada yaralanan olmadı
Sol şeritte seyir halinde olan E.E. yönetiminde otobüs de otomobile arkadan çarptı.
Kaza yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan olmayan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.
Etiketler: Bursa Trafik Trafik Kazası
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