Gürsu ilçesi İzmir Yolu Caddesi’nde dün akşam, M.A. yönetimindeki otomobil, trafikte makas atarak ilerlemeye başladı.

Kısa süre sonra ise otomobil, sürücüsü M.A.’nın kontrolünden çıkıp, metro duvarına çarptı.

Kazada yaralanan olmadı

Sol şeritte seyir halinde olan E.E. yönetiminde otobüs de otomobile arkadan çarptı.

Kaza yerine, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan olmayan kaza, başka bir aracın kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.