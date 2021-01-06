Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, uçakla Kolombiya'dan İstanbul Havalimanına gelen yabancı uyruklu üç kişinin durumundan şüphelendi.

Diğer yolculardan ayrılarak detaylı kontrol noktasına alınan yolcuların bagajlarında ve üstlerinde herhangi bir yasa dışı maddeye rastlanmadı.

Kontrollere devam eden ekipler, yolcuların midelerinde olağandışı bir sertlik saptadı. Bunun üzerine yolcular, Türkiye'de ilk kez İstanbul Havalimanında kullanılan "yutucu tespit cihazı" ile kontrol edildi.

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Hayati riskleri önlendi

Cihazda, şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine zanlılar muayene edilmek üzere hastaneye götürüldü. Burada yapılan tetkiklerde bir yolcunun midesinde 110, diğer bir yolcuda 80 kapsül içinde toplam miktarı 2 bin 149 gram olan kokain, üçüncü yolcuda ise 24 şeffaf plastik içinde 1630 gram likit kokain bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, 3 kişiyi gözaltına alırken yaşanacak herhangi bir aksaklıkta midelerindeki uyuşturucunun kanlarına karışması halinde hayatlarını kaybetmeleri riskini de önlemiş oldu.