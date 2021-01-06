Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 12:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA, TRT Haber
Adıyaman'da eski valilik binasında patlama
[Fotoğraf: İHA]
Adıyaman Valiliği'nin eski binasında patlama meydana geldi. Patlama anları kameraya saniye saniye yansıdı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.
Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankeri patladı.
Patlama sonrası çevredeki binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Alevlerin yükseldiği patlamada, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.
Can kaybı ve yaralanma görülmedi.
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