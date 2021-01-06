Adıyaman Turgut Reis Mahallesi'nde bulunan eski valilik binasının yıkılmasının ardından bahçede bulunan yakıt tankeri patladı.

Patlama sonrası çevredeki binalarda ufak çaplı hasar meydana geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Alevlerin yükseldiği patlamada, gökyüzünü siyah bir duman kapladı. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi.

Can kaybı ve yaralanma görülmedi.