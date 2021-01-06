Kocaeli merkeze 40, İstanbul'a ise 100 kilometre uzaklıktaki Kartepe Kayak Merkezi, kış aylarında kayak severlerin çoğunlukla ziyaret ettiği yerler arasında.

Kartepe'de 22 Aralık'ta yağan kar, bölgedeki sıcaklıkların artmasıyla eridi.

Kartepe ve bölgedeki diğer işletmeler yağacak karla birlikte sezonun açılmasını bekliyor.

Tesiste koronavirüs tedbirleri alındı

35 milyon metrekarelik alanda kurulu Kartepe Kayak Merkezi'nde uzunluğu değişen, amatör ve profesyonel kayakçıların kullanabildiği toplam 19 pist yer alan merkezde, 3 telesiyej ve 2 teleski, 2 kızak alanı hizmet veriyor.

Sahip olduğu pistlerde doğal güzellikleriyle yerli ve yabancı turistleri bekleyen Kartepe Kayak Merkezi'nde, 20 milyon lira yatırımla hem koronavirüs tedbirleri alındı hem de tesis bakım ve hazırlıkları gerçekleştirildi.