Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 2'si tır olmak üzere 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kastamonu Tosya ilçesinde, aynı yönde ilerleyen 2 tır, 2 otomobil ile çarpıştı.
Kazada Cihan Ünlü, Cemil Filizoğlu ve Orhan Polat yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle uluslararası D-100 kara yolu İstanbul Samsun istikameti ulaşıma kapandı.
Kazanın ardından trafik yan yollardan sağlandı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu temizlenen yol tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası
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