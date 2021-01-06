Şüpheli Serkan B., dolandırdığı kişilerden gelen paraları elektronik paraya dönüştürüp, kız kardeşi Cennet B. ile nişanlısı Azize P.’nin hesaplarına gönderdiği öğrenildi.

Hayvanseverlerin terk edilen kedi ve köpeklere yeni bir yuva bulabilmek amacıyla sosyal medyada oluşturduğu hesapları taklit ettiği iddia edilen Serkan B., sahte fotoğraflar paylaşarak, söz konusu hayvanlar için kampanya başlattı.

Sosyal medya hesaplarının kapatılması üzerine dolandırıldıklarını anladılar

Ankara’da yaşayan Aşkın Ç., Serkan B.’nin sahte sosyal medya hesabından yayınladığı yavru köpeği sahiplenmek istedi. Serkan B., Aşkın Ç.’den 150 TL, yine yavru bir köpek sahiplenmek isteyen Bursa’daki Arzu G.’den 500 TL, İstanbul’da yaşayan Burak Ö.’den sahiplenmek istediği yavru kediyi göndermek ve transfer masrafları için de 300 TL para talep etti.

Vatandaşlar, Serkan B.’nin istediği paraları, verdiği hesaplara yatırdı. Buna rağmen Aşkın Ç., Arzu G. ile Burak Ö., sahiplendikleri hayvanların gönderilmemesi ve bağlantı kurdukları sosyal medya hesaplarının kapatılması üzerine dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu. Bunun üzerine polis ekipleri, Serkan B.’yi merkez Seyhan ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ndeki evinde yakalayıp, gözaltına aldı.

5 ayda 69 bin lira dolandırmış

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada Serkan B.’nin, aynı yöntemle sadece son 5 ayda yüzlerce kişiyi 69 bin lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Emniyetteki sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Serkan B.'nin, “Arkadaşım benden para transferi için hesap bilgilerimi istedi. Ben de ona yardımcı olmak istedim. Ben kimseyle hayvan sahiplendirme konusunda pazarlık yapmadım.” dediği öğrenildi.

Daha önce işlediği çeşitli suçlardan sabıkası olduğu öğrenilen Serkan B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.