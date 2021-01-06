Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluruyla acil kentsel dönüşüm alanı ilan edilen Malatya'nın Şehit Fevzi Mahallesi'nde çalışmalara başlandı. Mahalledeki kentsel dönüşüm projesinin ilk etabı hazırlanırken mahallede depreme dayanıklı modern binalar inşa edilecek.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen depremin ardından kentte çok sayıda sarsıntı kaydedildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Elazığ depreminde Battalgazi ilçesinde çok sayıda konutun ağır hasar gördüğünü anlatan Güder, "İlçede 2 bin 597 ağır hasarlı konutun bulunduğu tespit edildi. Kentleşmenin belli bir kritere göre yapılmadığı, gelişigüzel alanlardaki yapılarda daha ciddi problemleri gördük. Bu bölgelerden biri de Şehit Fevzi Mahallesi. Depremin ardından burada kentsel dönüşüm hızlandı" dedi.

Çalışmalar hızlandı

Çevre faktörünün insan davranışları üzerinde de etkisi olduğuna dikkat çeken Osman Güder, şöyle konuştu:

"Mega kentlere baktığımızda istenmeyen istemsiz olaylar, 'arka mahalle' diye tabir etmiş olduğumuz gecekonduların bulunduğu alanlarda bu olaylar cereyan ediyor. İleriye dönük hem istenmeyen olayları engelleme hem de yapı stoku yenileme noktasında belediye olarak çalışma başlattık. İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü ile belediyemizin imar işleri yaptıkları çalışmada riskli alanı hazırladıkları raporla tespit etti. Proje, 2020'nin temmuz ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Cumhurbaşkanımızın oluruyla Şehit Fevzi Mahallesi riskli alan ilan edildi ve kentsel dönüşüm çalışmaları hızlıca başladı."

[Fotoğraf: AA]

"800'e yakın konut inşa edilecek"

Kentsel dönüşümün, TOKİ Başkanlığınca yapılacağını aktaran Güder, "TOKİ bizden aldıkları öneriler doğrultusunda projeyi hazırladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün gönderdiği projeyi inceledik ve yöre halkı ile istişare ettik. Projede zemin+5 formülünün uygulanmasını talep ettik. Bu formül uygulandığında 800'e yakın konut inşa edilecek. Kente örnek olacak bir dönüşümü başlatarak, tamamlayacağımızı umuyoruz" dedi.

Kentsel dönüşümün ilk etabında 424 hak sahibi bulunduğunu belirten Osman Güder, şunları söyledi:

"424 konut hak sahiplerine verildikten sonra kalan konutlar rezerv konut olarak belirlenecek. Civardaki alanlar boşaltılarak mevcut konutlara yerleştirilecek. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de 6 milyon civarında konutun yenilenmesi gerektiğini ifade etmişlerdi. Biz de belediye olarak kendi imkanlarımız ve hükümetimizin imkanlarını kullanarak riskli alanlarda kentsel dönüşüm yapmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

"Kentsel dönüşümlere model teşkil edecek"

Başkan Güder, kentsel dönüşüm projesinin birden fazla etabı bulunduğunu anlatarak, "İlk etapta 11 hektarlık alanda kentsel dönüşüm gerçekleştireceğiz. İlk etabın tamamlanmasının ardından ikinci etabın bulunduğu kısımdaki vatandaşları birinci etaptaki rezerv konutlara yerleştirerek, kentsel dönüşümü süreç içerisinde gerçekleştireceğiz. Orada kentsel dönüşüm bir mahalleyle sınırlı kalmamalı. Aynı sorunu yaşayan Şehit Fevzi Mahallesi'nin kalan kısmını ikinci etap olarak düşünüyoruz. Aynı sorunları yaşayan Taştepe ve Beylerbaşı gibi mahallelerimiz var. İlk kentsel dönüşüme çok önem veriyoruz çünkü sonraki kentsel dönüşümlere model teşkil edecek" dedi.