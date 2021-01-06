Silvan Jandarma Komando Alay Komutanlığında düzenlenen uğurlama töreninde, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

[Fotoğraf: AA]

"Görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır"

Silvan Jandarma Komando Alay Komutanı Jandarma Albay Fatih Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, vatan toprağında huzur ve güven ortamının sağlanması için yürüttükleri görevi şimdi ülkenin bekasına yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmaya yönelik Rasulayn ilçesinde yerine getireceklerini belirterek şöyle devam etti:

"Yüce Türk milletimizin ve Jandarma Genel Komutanlığımızın sonsuz desteklerini her daim yanınızda olduğunu unutmayın. Aldığınız eğitim, edindiğiniz tecrübe ve silah arkadaşlarınıza olan güveniniz tam olsun. Talimatların dışına asla çıkmayın. Önce emniyet sonra hareket prensibinden asla ödün vermeyin. Görevinizi layıkıyla yerine getireceğinize inancımız tamdır. Aileleriniz bizlere emanettir. Gözünüz asla arkada kalmasın."

[Fotoğraf: AA]

"Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri bedelini ödediği içindir"

Göreve giden Jandarma Uzman Çavuş Ömer Faruk Demirci de bu gururu kendilerine yaşattığı için devlete ve Jandarma Genel Komutanlığına teşekkür ederek "Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü birileri bedelini ödediği içindir. Bizler bedel ödeyenleriz. Bedel ödemeye gidiyoruz. Selam olsun bedel ödeyenlere" diye konuştu.

Uğurlamaya gelenlerden İsmail Deniz ise askerlerin yollarının açık olması temennisinde bulundu. Deniz, "Onları, Allah'a emanet ediyoruz. İnşallah gittikleri gibi geri dönerler. Bu vatana herkes hizmet etmek zorunda. Allah'ın izniyle başarıyla geri döneceklerdir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Kur'an-ı Kerim'in okunduğu törenin ardından aileleriyle vedalaşan 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli 258 personel, Rasulayn ilçesinde görev yapan Silvan 1. Jandarma Komando Taburundan görevi teslimi almak için dualarla uğurlandı.