Olay, 30 Aralık 2020 tarihinde Bahçelievler'de meydana geldi.

Bankanın önünde bekleyerek para çekeceğini anladığı bir kişiyi gözüne kestiren şüpheli Hans M.G.R., kişi bankaya girdiğinde mağdur vatandaşın otomobilinin yanına gitti.

Lastiğin altına çivi koyan şüpheli, vatandaşın parayı çektikten sonra otomobilinin yanına gitmesini bekledi.

Bankadan 1 milyon 200 bin lira para çeken vatandaş otomobiline gitti. Hareket ettiği sırada lastiğinin patladığını fark etti. Mağdur, en yakın oto lastikçiye doğru yola koyulduğu sırada şüpheli Hans, takibe başladı.

Kameralara yakalandı

Mağdur oto lastikçiye geldiğinde, şüpheli bunu fırsat bilerek otomobilin arka kapısını açtı ve poşet dolusu nakit parayı alarak hızlıca koşmaya başladı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmada şüpheliyi 31 Aralık tarihinde kıskıvrak yakaladı.

Ele geçirilen paranın bir kısmı mağdur vatandaşa teslim edildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.