Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da tarihi eser operasyonu: 101 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Malatya'da tarihi eser kaçakçılarına göz açtırılmıyor. Düzenlenen operasyonda çeşitli dönemlere ait 101 sikke ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarat çalışması neticesinde Arguvan ilçesi Bahçeli Mahallesi'nde şüpheli H.A.A'nın elindeki tarihi eserleri satmaya çalıştığı tespit edildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser bulunduğu belirlenen araca operasyon düzenlendi.
Araçta yapılan aramada çeşitli medeniyetlere ait 101 sikke, 1 metal arama dedektörü ile ruhsatsız 3 av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Tarihi Eser Kaçakçılık
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