Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da kumar baskını: Kapı arkasına gizlenirken yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
İstanbul'da polis ekiplerinin bir binanın bodrum katına düzenlediği kumar baskınında 16 kişiye para cezası kesildi. 2 kişi polisin baskınında kapının arkasına gizlenirken yakalandı.
Esenyurt'ta polis ekipleri, dün 23.30 sıralarından şüpheli tavırlar sergileyen bir kişinin kendilerini görünce bir binanın bodrum katına girdiğini tespit etti.
Binayı kontrol eden polis ekipleri içeride kumar oynatıldığını, sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını gördü.
[Fotoğraf: DHA]
16 kişiye kumar ve tedbir ihlali cezası
Binada arama yapan polis ekipleri depo olarak kullanılan ve eski eşyaların bulunduğu alanda duvara dayalı ahşap bir kapının arkasına gizlenmeye çalışan 2 kişi tespit etti.
Yakalanan 2 şüpheli ve içeride bulunan toplam 16 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 55 bin 404 lira, 15 kişiye ise kumar oynamaktan toplam 20 bin 40 lira idari para cezası uygulandı.
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