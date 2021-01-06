Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda firari 21 hükümlü yakalandı.