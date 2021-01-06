Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de firari 21 hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 21 kişi yakalandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, "hırsızlık", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "dolandırıcılık", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" gibi suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda firari 21 hükümlü yakalandı.
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