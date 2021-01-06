Bilecik'teki yatırımlarla verimli topraklar su ile buluşturuldu, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin edildi ve derelerdeki taşkın riski azaltıldı.

Bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde, il genelinde yapılan su yapılarının artması önemli rol oynadı.

[Fotoğraf: AA]

Çalışmaları devam eden Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak su ile 2 bin 270 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacak.

[Fotoğraf: AA]

Yıllık 8 milyon 410 bin lira katkı sağlayacak

Devlet Şu İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Dolusavak imalatları, yol imalatları, su alma yapısı imalatları ve vana odası imalatları, beton gömlekli cebri boru derivasyon imalatları, gövde dolgu imalatlarının yüzde 93'lük kısmı ve ilave sedde dolgu imalatlarının yüzde 70'lik kısmı tamamlandı. Kalan gövde ve ilave sedde dolgu imalatları tamamlanarak su tutulmaya başlanacaktır. Regülatör imalatları ve regülatör ile baraj gölalanı arasında iletim hattı imalatları tamamlanacaktır. Sulama imalatlarına başlanılacaktır. Temelden yüksekliği 32 metre ve su depolama kapasitesi 820 bin metreküp olan Bayırköy Barajı'nın tamamlanmasıyla 2020 birim fiyatları ile dekar başına 3 bin 705 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 8 milyon 410 bin lira katkı sağlanması hedefleniyor."

[Fotoğraf: AA]