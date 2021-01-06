Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'da drift yapan sürücüye 6 bin lira para cezası
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un Silivri ilçesinde drift yaparak trafiği tehlikeye atan sürücüye 6 bin 141 lira para cezası kesildi.
İlter Bulvarı'nda aracı kendi etrafında döndüren sürücü bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.
Trafik ekipleri şikayet üzerine harekete geçti.
Kimliği belirlenerek gözaltına alınan sürücüye, 6 bin 141 lira para cezası kesildi.
Daha önce de aynı ihlal sebebiyle kaydı olan sürücünün ehliyetine el kondu.
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