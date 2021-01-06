İlter Bulvarı'nda aracı kendi etrafında döndüren sürücü bu anları görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

Trafik ekipleri şikayet üzerine harekete geçti.

Kimliği belirlenerek gözaltına alınan sürücüye, 6 bin 141 lira para cezası kesildi.

Daha önce de aynı ihlal sebebiyle kaydı olan sürücünün ehliyetine el kondu.