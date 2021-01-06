Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer sis, buzlanma ve don olayı ile pus bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gecenin en soğuk illeri

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 23, Ağrı'da 21, Ardahan'da 19, Erzurum'da 11, Iğdır'da 8, Erzincan'da 1 derece ölçüldü. Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzincan'da 9, Erzurum'da 3, Ağrı'da 1, sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 3, Iğdır'da 2, Kars'ta 1 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları Palandöken'de 39, Konaklı'da 37, Sarıkamış'ta 26 santimetre ölçüldü.

4 kent için buzlanma ve don uyarısı

Yer yer sis ve pus ile kuvvetli buzlanma ve don hadisesinin görüleceği bölgede, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar, genellikle doğu ve kuzey yönlerinde hafif zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde ise 10 ila 30 kilometre hızla esecek.

İl merkezleri için en yüksek sıcaklığın Hakkari'de 7, Van'da 6, Bitlis'te 5 ve Muş'ta sıfırın altında 1 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.