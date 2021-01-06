Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, otoyolda durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 6 bin 500 güneş gözlüğü, 3 bin 100 akıllı telefonlar için batarya, 450 kemer, 450 mekanizmalı bıçak, 220 kamp kaşık çatal seti, 50 kamp küreği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gönderici 2 firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.