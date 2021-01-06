Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Anadolu Otoyolu'nda gümrük kaçağı ürünler ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan araçta ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlere el konuldu. Gönderici 2 firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar kapsamında, otoyolda durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 6 bin 500 güneş gözlüğü, 3 bin 100 akıllı telefonlar için batarya, 450 kemer, 450 mekanizmalı bıçak, 220 kamp kaşık çatal seti, 50 kamp küreği ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gönderici 2 firma yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Akıllı Telefonlar
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