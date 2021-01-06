Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre, bugün ülke genelinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah saatlerinde Ordu ve Giresun çevreleri ile Tokat'ın doğu ilçelerinde yağmur ve sağanak, Sivas çevresinde karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinde hafif kar öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde yurdun doğusunda buzlanma ve don, iç ve doğu bölgelerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Rüzgarın, genellikle güneyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da

kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.