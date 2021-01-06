Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 09:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Samsun'da koronavirüs haritası kıpkırmızıdan yemyeşile döndü
[Fotoğraf: İHA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları verilere de yansımaya başladı. Samsun'da koronavirüs yoğunluk haritasındaki 1 aylık değişime bakıldığında neredeyse kırmızı bölge kalmadı.
Vaka sayılarının artmasının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamaları yurt genelinde etkisini gösteriyor.
Samsun’da “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasında koronavirüs yoğunluk haritasındaki 1 aylık değişime bakıldığında kırmızı bölgelerin çoğu yeşile döndü.
[3 Aralık koronavirüs haritası-Samsun]
3 Aralık tarihinde risk haritası kıpkırmızıydı. 24 Aralık tarihinde harita incelendiği zaman risk yoğunluğundaki azalma gözle görülür hale gelmişti.
[24 Aralık koronavirüs haritası-Samsun]
Bugün (6 Ocak) tarihinde yoğunluk haritasında kırmızı bölgelerin sadece birkaç nokta ile kısıtlı kaldığı dikkatlerden kaçmadı.
[6 Ocak koronavirüs haritası-Samsun]
Etiketler: Hayat Eve Sığar HES Kodu Koronavirüs
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