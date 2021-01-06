Vaka sayılarının artmasının ardından koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan sokağa çıkma kısıtlamaları yurt genelinde etkisini gösteriyor.

Samsun’da “Hayat Eve Sığar (HES)" uygulamasında koronavirüs yoğunluk haritasındaki 1 aylık değişime bakıldığında kırmızı bölgelerin çoğu yeşile döndü.

[3 Aralık koronavirüs haritası-Samsun]

3 Aralık tarihinde risk haritası kıpkırmızıydı. 24 Aralık tarihinde harita incelendiği zaman risk yoğunluğundaki azalma gözle görülür hale gelmişti.

[24 Aralık koronavirüs haritası-Samsun]

Bugün (6 Ocak) tarihinde yoğunluk haritasında kırmızı bölgelerin sadece birkaç nokta ile kısıtlı kaldığı dikkatlerden kaçmadı.

[6 Ocak koronavirüs haritası-Samsun]