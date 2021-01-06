Ankara'nın Yenimahalle ve Keçiören ilçelerinde, 17 Kasım ve 29 Aralık'ta kasten adam yaralama, nitelikli yağma suçlarına karışan M.M. ve S.E, firar ederek kayıplara karıştı.

Olay sonrası şüphelilerin, ev ve iş yerlerine ait güvenlik kameralarını saniye saniye izleyen Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, toplam 175 kamera kaydından oluşan 263 saatlik görüntüleri incelemeye aldı.

Ekiplerin titiz takibi sonucu olaya karışan M.M. ve S.E. 3 Ocak'ta yakalandı.

Polis ekiplerinden yapılan açıklamada, suça karışan M.M. ve S.E'nin, olay öncesi sabah saatlerinde buluşarak plan yaptıkları, suç mahalline ise otostop çekerek gittikleri aktarıldı.

Polis ekiplerinin 3 Ocak sabahı yaptıkları operasyonla yakalanan 2 zanlının üzerlerinde, olay sonrası kaçış planını gösteren çizelge ve suç işledikleri beyzbol sopası ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, 4 Ocak'ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu'na götürüldü.