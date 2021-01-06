Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 08:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı kararı
Adana'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye karşı çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında, haklarında teşhis ve tanık beyanları bulunan 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonda 4 kişi yakalandı
Ekipler, kentteki adreslere gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Polisin diğer zanlıları yakalaması için çalışmaları sürüyor.
Etiketler: FETÖ
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