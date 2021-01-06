Haber Giriş: 6 Ocak 2021 Çarşamba 03:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da yanan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Domaniç'e bağlı Durabey köyünde Erdoğan Yardımcı'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Domaniç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.
Ev kullanılamaz hale geldi
Yangın esnasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Etiketler: Yangın
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