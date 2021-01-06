Cunda Adası'nda görev yapan bekçi ekipleri, M.E.S. idaresindeki panelvan araca dur ihtarında bulundu. İhtara uyulmaması üzerine polis ekipleri aracı takibe aldı.

Kısa sürede takip edildiğini fark eden sürücü M.E.S., aracı Ortunç yolundaki ormanlık alana sürerek, yanındaki 10 kişiyle beraber ormanlık alanda saklanmaya başladı.

Fenerlerle yaklaşık 1 saat arama çalışması yapan polis ve bekçi ekipleri, aralarında 2 çocuk ve 1 kadının da bulunduğu 8 Kongolu göçmen ile organizatör olduğu tespit edilen M.E.S., F.E. ve E.C.'yi yakaladı.

Yakalanan göçmenleri, İlçe Emniyet Müdürlüğüne getiren ekipler, yiyecek, içecek, tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Gözaltına alınan organizatörlerden M.E.S.'nin 7 ayrı suçtan aramasının bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi. F.E. ve E.C.'nin de çeşitli suçlardan sabıkalı oldukları öğrenildi.

