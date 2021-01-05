Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 23:24Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Giresun'da orman yangını
[Fotoğraf: İHA]
Giresun'un Tirebolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Tirebolu ilçesine bağlı Kovancık köyünde akşam saatlerinde orman yangını çıktı.
Nedeni henüz belirlenemeyen yangın rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı.
Bölgeye itfaiye, jandarma ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Etiketler: Orman Yangını Yangın
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