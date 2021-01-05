Diyarbakır annelerinin, HDP binası önünde bekleyişleri ilk kez bir sosyolojik araştırmaya da konu oldu.

Sosyolojik araştırması için nöbetteki 15 anne ve 5 baba ile görüşüldü. Hikayeleri tek tek dinlendi. Yapılan araştırma çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı.

[Fotoğraf: AA]

"HDP, Diyarbakır anneleri üzerinden siyaset üretemedi"

Bitlis Eren Üniversitesi Sosyoloji Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adem Palabıyık, araştırmayla ilgili şunları söyledi:

"Annelik kavramından değerlerinden kopararak veya uzaklaştırarak bir kadın kimliği inşa edemezsiniz. HDP genellikle bu kavramları siyasallaştırarak tezini oluşturur. Bu tezler aslında Öcalan'ın tezidir. Diyarbakır annelerinin HDP'nin tam merkez binasının karşısında konumlanışı aslında HDP'nin istediği gibi olmadı. Yani onlar üzerinden bir siyaset üretemedi"

"Araştırma HDP'nin terör olaylarına sessiz kaldığını ortaya koyuyor"

Çalışma HDP'nin, barış söylemleri ile çeliştiğini gösteriyor.

Palabıyık, "Orada hem asker anneleri, hem polis anneleri bir de sivil anneler var. Sivillerin orada olması bir terör olayı yaşandığını ve HDP'nin de Türkiye'de yaşanan bir terör olayına karşı sessiz kaldığını ortaya koyuyor" dedi.

Yapılan araştırma evlat nöbetinin örgütlü hareket olmadığını da destekledi.

[Fotoğraf: AA]

Örgütlü bir hareket olmadığı belirlendi

Adem Palabıyık sözlerine şöyle devam etti:

"Annelik hareketi bir sivil toplum hareketi fakat sosyolojide bu hareketler genel bir örgütlenme içerir. Anneler Türkiye'nin farklı illerinden batısından doğusundan gelen bir niteliğe sahipler. Bunları nasıl örgütleyebilirsiniz ki?"

Araştırma evlat nöbetinin, devlete olan güvenin bir sonucu olarak başladığını ortaya koyuyor.

Haber: Emre Yüncü

Kamera: Emre Veli