Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 22:05Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Beton mikseri uçuruma yuvarlandı: 1 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Kütahya'da Emet-Tavşanlı karayolu üzerinde beton mikseri uçuruma yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.
Emet-Tavşanlı yol yapımını yürüten özel bir şirkette, Veli A. yönetimindeki beton mikseri, kayma sonucu uçurumdan yuvarlandı. Sürücü, son anda araçtan kendini attı.
Kazada yaralanan sürücü Veli A. sağlık ekipleri tarafından Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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