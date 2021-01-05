İstanbul'da Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında çalışma yapılacak. Kent genelinde su kesintisi saat 21.00 itibarıyla başladı.

Bu sebeple İSKİ, Esenyurt, Başakşehir, Avcılar, Büyükçekmece, Arnavutköy ve Çatalca'nın bazı mahallelerinde 30 saat su kesintisi olacağını açıkladı.

Saygıdeğer Esenyurt-Başakşehir-Avcılar-Büyükçekmece-Arnavutköy-Çatalca İlçesi Sakinlerinin Dikkatine

Başakşehir İlçesi Ispartakule Mevkii TCDD Karayolu Üst Geçidi inşaatı gereği Şahintepe - Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. + pic.twitter.com/zi2xVjyUxI — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 4, 2021

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine su verilemeyecek.

30 saat su kesintisi

Bu bölgelerde yaşayanlar kesintiye karşı önlem aldı.

Kesinti, bugün 21.00 ile 7 Ocak Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat sürecek.

Kovalarla su doldurdular

Su kesileceğini haber alan vatandaşlar, gün boyunca hazırlık yaptı.

[Fotoğraf: DHA]

Bazı vatandaşlar evlerindeki kovalara su doldururken, bazıları ise market ve bakkallardan içme suyu aldı.

Su bayisi satıcıları, gün içerisinde satışların tavan yaptığını söyledi.