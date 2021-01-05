İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Şahintepe-Esenyurt ana isale hattında zorunlu olarak deplase bağlantı çalışmaları yapacak. Bu nedenle bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacak. Esenyurt ilçesinde şu mahallelerde kesinti olacak:

"Saadetdere, Turgut Özal, Namık Kemal, Zafer, Akevler, Üçevler, Fatih, Talatpaşa, İnönü, İncirtepe, Yunus Emre Akşemsettin, Süleymaniye, Sultaniye, Yenikent, Balıkyolu, Ardıçlı, Esenkent, Aşık Veysel, Koza, Orhangazi, S. Eyyubi, Örnek, Çınar, Bağlarçeşme, Pınar, Mehter Çeşme, Mehmet Akif Ersoy ve Güzelyurt mahalleleri."

Saygıdeğer Esenyurt-Başakşehir-Avcılar-Büyükçekmece-Arnavutköy-Çatalca İlçesi Sakinlerinin Dikkatine

Başakşehir İlçesi Ispartakule Mevkii TCDD Karayolu Üst Geçidi inşaatı gereği Şahintepe - Esenyurt isale hattında deplase çalışması yapılacaktır. + pic.twitter.com/zi2xVjyUxI — İSKİ Genel Müdürlüğü (@iskignmudurlugu) January 4, 2021

İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak?

Başakşehir'de, Bahçeşehir 1. ve 2. Kısıma, Avcılar’da Yeşilkent mahallesine, Büyükçekmece'de Karaağaç mahallesine, Arnavutköy’de Hadımköy, Deliklikaya, Ömerli, Yassıören, Yeşilbayır’a, Çatalca’da ise Bahsayiş mahallelerine su verilemeyecek.

Kesinti, bugün 21.00 ile 7 Ocak Perşembe günü 03.00 saatleri arasında 30 saat sürecek.