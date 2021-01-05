İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, vatandaşları arayıp, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan çeteye yönelik çalışma başlattı.

Özelikle yaşlıları seçmişler

Polis, çeteyi takibe başladığında, şüphelilerin tüm Türkiye'deki sabit telefonların bulunduğu bir rehberi ele geçirdiği ve bu rehberden vatandaşları aradıklarını tespit etti.

Çete rehberde yaşlı olabileceklerini düşündükleri eskiden daha çok kullanılan isimler olan 'Ayşe, Fatma, Emine, Mehmet, Mustafa, Ramazan, Ali, Hüseyin' gibi isimleri aramak için seçti.

Şüphelilerin, dolandırıldıktan sonra telefonla yönlendirilen mağdurlarla buluşma, para ve altın alma ve bu altınları kuyumcuda bozdurduğu anlar takip sırasında kamera görüntülerine yansıdı.

Polis, çetenin bu yöntemle 12 ilde 10 vatandaşı, yaklaşık 900 bin TL dolandırdığını tespit etti.

Dolandırıcılardan 914 bin TL kurtarıldı

Polisin çalışması sonucu çetenin Adana, İzmir ve Şanlıurfa’da faaliyet gösterdiği, liderliğini ise İbrahim K.'nin yaptığı, bunun yanı sıra Hüseyin B., Cuma A., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y. ve Emrah İ.’nin de vatandaşları arayarak polis ve savcı oldukları yalanıyla dolandırdığı saptandı.

Polisin yaptığı operasyonla 12 ilde 15 vatandaşın toplam 914 bin TL dolandırılmasının önüne geçildi. Polis, yaptığı takibin ardından dolandırıcılık suçuna karıştığı belirlenen 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22’si tutuklanırken, 10’u adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Suçlamaları reddettiler

Polis ekipleri tutuklamaların ardından çetenin faaliyetlerine devam ettiğini belirleyince, takibi sürdürdü. Takibin ardından 26 Aralık'ta şafak vakti Adana merkezli İzmir ve Şanlıurfa'da, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda İbrahim K., Cuma A., Hamit A., Hüseyin B., Ali K., Eyüp Ç., Nabi D., Ömer Y., Emrah İ., Mehmet A., Nevzat K. ve Murat K. ile ismi açıklanmayan 4 kişinin de aralarında bulunduğu 16 kişi daha gözaltına alındı. Bu kişilerden çetenin liderliğini yaptığı öne sürülen İbrahim K. ile birlikte 11 şüpheli tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Para ayakkabısından çıktı

Operasyon kapsamında gözaltına alınıp, tutuklanan Yusuf P.’nin, Mersin’in Mezitli ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda bir mağdurla buluştuğu ve bir süre sohbet ettikten sonra paraları aldığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Para ve altınları alan Yusuf P., yola çıktığı taksiyle Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’ndaki polis kontrol noktasında durduruldu. Karşısında kendisini takip eden polis ekiplerini gören Yusuf P.’ye yapılan üst araması ve takside yapılan aramalarda altın ve paralara rastlanmadı.

Ayakkabısı çıkarılan Yusuf P.’nin, ayakkabısının topuk kısmında mendile sarılmış halde 30 bin TL nakit para ile 11 çeyrek altına el koydu.