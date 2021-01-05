Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya dönen 50 yaşındaki İsa Dalmaz, kız kardeşi Neslihan Çarboğa ile birlikte burada açtıkları tandır ekmeği fırını sayesinde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor.

Tandır ekmeğine yoğun ilgi

Pandeminin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği tandır ekmeği, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Tandır ekmeği pişirerek iş sahibi olan kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.