Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Tandır evi kadınların geçim kaynağı oldu
[Fotoğraf: İHA]
Ağrılı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tandır ekmeği, kentte yaşayan kadınların geçim kaynağı oldu.
Türkiye’nin birçok ilinde fırıncılık yaptıktan sonra memleketi olan Ağrı’ya dönen 50 yaşındaki İsa Dalmaz, kız kardeşi Neslihan Çarboğa ile birlikte burada açtıkları tandır ekmeği fırını sayesinde bölgedeki kadınlara iş imkanı sağlıyor.
Tandır ekmeğine yoğun ilgi
Pandeminin satışlarını olumsuz yönde etkilemediği tandır ekmeği, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.
Tandır ekmeği pişirerek iş sahibi olan kadınlar ise ev ekonomilerine katkı sağlamanın sevincini yaşıyor.
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