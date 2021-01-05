Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüse karşı cansiperane mücadele veren Düzce Üniversitesi Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.

Açıklamada, öğrencilerin, gösterdikleri özverili çalışmalar için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim ettiler.

Geleceğin doktorlarının bu süreçte hem fiziki hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına destek olmak istedikleri ifade edilen açıklamada, pandemi önlemlerine karşı herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.