Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrencilerden sağlık çalışanlarına teşekkür ziyareti
[Fotoğraf: AA]
Düzce Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu, pandemiye karşı yoğun çalışma temposu ile mücadele eden sağlık çalışanlarını ziyaret etti.
Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu yaklaşık bir yıl boyunca koronavirüse karşı cansiperane mücadele veren Düzce Üniversitesi Hastanesi çalışanlarını ziyaret etti.
Açıklamada, öğrencilerin, gösterdikleri özverili çalışmalar için sağlık çalışanlarına teşekkür ederek yanlarında getirdikleri hediyeleri takdim ettiler.
Geleceğin doktorlarının bu süreçte hem fiziki hem de psikolojik olarak zor bir dönem geçiren sağlık çalışanlarına destek olmak istedikleri ifade edilen açıklamada, pandemi önlemlerine karşı herkesin duyarlı olması gerektiği vurgulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Sağlık Çalışanları
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