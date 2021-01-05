Alıcı gibi davranıp kuyumcunun dikkatini dağıtıyor, el çabukluğuyla aldığı takıları cebine koyuyordu. İstanbul'da kuyumculardan ziynet eşyası çalan şüpheliyi elindeki dövme ele verdi.

Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi giren zanlı el çabukluğu ile 7 gramlık 2 küpe çaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının elinde dövme olduğunu tespit etti. Kimliği kısa sürede belirlenen şüpheli Esenyurt'taki evinde yakalandı.

Aynı yöntemle daha önce de hırsızlık yapmış

Şüphelinin daha önce de Sarıyer ve Esenyurt'ta da kuyumculardan aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi.