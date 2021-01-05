Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 10:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hırsız elindeki dövmeden yakalandı
İstanbul'da kuyumculardan el çabukluğu ile hırsızlık yapan şüpheliyi dövmesi ele verdi. Şikayetler üzerine harekete geçen polis zanlıyı Esenyurt'taki evinde gözaltına aldı.
Alıcı gibi davranıp kuyumcunun dikkatini dağıtıyor, el çabukluğuyla aldığı takıları cebine koyuyordu. İstanbul'da kuyumculardan ziynet eşyası çalan şüpheliyi elindeki dövme ele verdi.
Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya müşteri gibi giren zanlı el çabukluğu ile 7 gramlık 2 küpe çaldı. İhbar üzerine ekipler harekete geçti.
Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının elinde dövme olduğunu tespit etti. Kimliği kısa sürede belirlenen şüpheli Esenyurt'taki evinde yakalandı.
Aynı yöntemle daha önce de hırsızlık yapmış
Şüphelinin daha önce de Sarıyer ve Esenyurt'ta da kuyumculardan aynı yöntemle hırsızlık yaptığı belirlendi.
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