Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 20:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Botla açıldığı denizde kaybolan gençten 7 gündür haber alınamıyor
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Samandağ ilçesinde balık tutmak botla açıldığı denizde kaybolan genci arama çalışmalarının yedinci gününde de sonuç alınamadı.
Çevlik Sahili'nden 7 gün önce balık tutmak için botla denize açıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan 23 yaşındaki Ali Nail Gündoğan'ın bulunabilmesi için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Çalışmalara Çevlik Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı 3 bot ve sualtı ekibiyle denizden, jandarma ekipleri kıyıdan, insansız hava araçları da havadan destek veriyor.
Sabahın erken saatlerinde başlanan çalışmaların yedinci gününde de Gündoğan'a ulaşılamadı. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmalarına yarın sabah yeniden başlanacak.
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